秋田朝日放送 五城目町で、配水管が破損した影響で町内のほぼ全域で断水が発生しています。町では復旧作業を進めていて、きょう中の復旧を目指しています。 五城目町によりますと、5日午前１時３０分ごろ配水管が破損し、この影響で午前２時から町のほぼ全域、およそ３５００戸で断水が発生しました。 町では復旧するまでの間、五城館や町民センターなど町内６カ所で給水所を開き、午前から町民が訪れていました