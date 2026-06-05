長野県木曽地域では、月遅れの端午の節句を祝う、朴葉巻き作りが最盛期を迎えています。木曽郡木曽町の道の駅には5日朝、作ったばかりのたくさんの朴葉巻きが並びました。あんこ入りの餅をホオノキの葉で包んで蒸した「朴葉巻き」。地元では、月遅れの端午の節句を祝ったり、農作業中のおやつとして食べられてきました。道の駅の隣にある工房では、この時季になると、地元の女性たちが朝5時から朴葉巻きを作り、多い時で1000個が作