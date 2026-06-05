11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！こんにちは！GANG PARADEのヤママチミキです！現在、東京ディズニーシーでは”東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル”というイベントが開催中です！毎年恒例になってきているイベントで、年を重ねるごとにメニュ