◇インターリーグカブス7―6アスレチックス（2026年6月4日シカゴ）カブスは4日（日本時間5日）、アスレチックスに7―6で劇的な逆転サヨナラ勝ち。連敗を3で止めた。ランニング本塁打を許す拙守の汚名を返上して試合を決めた「PCA」ことピート・クローアームストロング外野手（24）が、ヒーローインタビューで思いを語った。主な一問一答は以下の通り。――サヨナラのチャンスをものにした。打席に入った時、どんなことを