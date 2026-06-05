俳優の賀来賢人がプロデューサーを務め、出演もしている映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』（公開中）より、登場人物たちを紹介する特別映像が解禁された。ホラー作品でありながら、ポップな音楽が流れ、「怖そうで観るのをためらっている」という人が見ても楽しめる映像に仕上がっている。【動画】ラブコメに寄せたキャラ紹介特別映像本作は、賀来と映画監督のデイヴ・ボイルが共同設立した映像製作会社「SIGNAL