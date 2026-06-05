今回は、高校で自分をいじめた女が、突然連絡してきた理由についてのエピソードを紹介します。高校の同窓会があると知り…「高校時代、女子3人グループからひどいいじめをされていました。いじめの原因は私が地味でぱっとしないというどうでもいい理由でしたが、今でも心の傷になっているほど辛かったです。そんな私ですが、大人になり自分の好きな仕事に就き、平凡ながら幸せに暮らしています。そしてある日、高校の同窓会がある