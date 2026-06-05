【「捨てられたヤンデレ令嬢は最恐公爵に激重アタック中！」第1巻】 6月5日発売 価格：880円 【拡大画像へ】 竹書房は、「竹コミ！」で連載中のマンガ「捨てられたヤンデレ令嬢は最恐公爵に激重アタック中！」第1巻を6月5日に発売した。価格は880円。 本作は、愛が重すぎるヤンデレ令嬢イミーナが冷酷な”妻殺し”と噂される侯爵オスカーのもとに嫁いだことで