MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。6月1日（月）の放送では、ゲストとして登場した3児の母である大沢あかねが、仕事と子育ての両立で苦労していることを明かした。【映像】3児の母が明かす苦労今回は、大沢とシソンヌ・長谷川忍がゲストで登場。夫・劇団ひとりとの間に3人の子をもつ大沢に、MEGUMIは「（仕事と子育て）どうして