メキシコ・モンテレイで事前キャンプ中の日本代表MF久保建英(ソシエダ)が25歳の誕生日を迎えた現地時間4日、報道陣の取材に応じ、「しっかりW杯に向けていい準備をしたい。意外と時間もないのでここから突き詰めていきたい」と決意を表明。W杯まで「ここから戦術練習も増えてくると思うので、チームとしての連係連動と個人としてもコンディションを上げていきたい」と意気込みを語った。15歳でJリーグデビューを果たし、17歳の