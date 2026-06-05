6月4日（現地時間3日、日付は以下同）。ニューヨーク・ニックスは、敵地フロストバンク・センターでサンアントニオ・スパーズ相手に105－95で勝利し、シリーズ戦績を1勝0敗とした。 ニックスではジェイレン・ブランソンがゲームハイの30得点、カール・アンソニー・タウンズが18得点12リバウンド4アシスト、OG・アヌノビーが17得点、ランドリー・シャメ