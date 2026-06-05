★人気テーマ・ベスト１０ １半導体 ２量子コンピューター ３蓄電池 ４人工知能 ５宇宙開発関連 ６データセンター ７フィジカルＡＩ ８半導体製造装置 ９電子部品 １０セラミックコンデンサー みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「サーバー冷却」が２０位にランクインしている。 ５月３０日付の日本経済新聞朝