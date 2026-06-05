スウェーデン代表の主将DFビクトル・リンデロフが4日の国際親善試合・ギリシャ代表戦(△2-2)を欠場した。現地紙『スポーツ・ブラデット』によると軽い捻挫だというが、グレアム・ポッター監督は「数日中に練習に復帰できる見込み」とW杯への影響については楽観視している。大会前最後の国際親善試合ではギリシャに先制を許すも、FWビクトル・ギェケレシュとFWグスタフ・ニルソンのゴールで逆転。ところが後半45+5分に同点ゴー