冷凍うどんをパスタ風にアレンジ！ゆで鍋いらずで時短にも◎【写真を見る】野菜たっぷりの洋風うどんを“ワンパン”で「ツナとズッキーニのトマトソースうどん」頼る機会も多い冷凍うどん。気づけば味つけがワンパターンになっていませんか？そんなときは発想を変えて“パスタ風”にアレンジ。フライパン1つで作れる手軽さで、いつものうどんがぐっと新鮮な一皿に変わります。休日ごはんのマンネリ打破にぴったりなアイデアレシピ