山形県内ではけさも、クマの目撃や痕跡の情報が相次いでいます。 【写真を見る】吉村知事「クマに県境はない」国や東北各県との広域連携の対応言及けさも県内クマの出没相次ぐ（山形） また、県境を越える野生動物について、県は国の施策と合わせて対応を進めたいとしています。 おととい（３日）、宮城県で開かれたクマ対策会議では、東北各県と国が連携してクマの個体数の管理など対策を進める方針が確認されました。 こう