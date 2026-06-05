ドウシシャは6月4日から、サーキュレーターと照明器具を融合させた「CIRCULIGHT（サーキュライト）」シリーズの新機種となる、「サーキュライト HELIX（ヘリックス）」を、クラウドファンディングサイト「Makuake」にて販売している。通常販売想定価格は1万9580円で、「Makuake」での価格は20％オフの1万5664円から。●サーキュレーター＋照明の融合という新カテゴリー「サーキュライト」は、「風と光の融合」をコンセプトに、