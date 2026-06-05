呉市の自宅で息子の首を絞めて殺害しようとしたとして逮捕された父親が、殺人の容疑に切り替え送検されました。5日、広島地検呉支部に身柄を送られたのは呉市清水の無職 香本主夫容疑者(74)です。警察によると、香本容疑者は3日正午すぎ、自宅で長男の洋一さんの首を絞めて殺害した疑いです。直後に、香本容疑者から「息子の首を絞めた」という内容の通報があり、駆けつけた消防隊員が倒れている洋一さんを発見。搬送先の病院で死