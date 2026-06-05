長崎総合科学大学が、高等専門学校を新設する準備を進めていることが分かりました。 長崎総合科学大学によりますと、新たな高等専門学校には「知能情報学科」を設けAIなどを活用して、様々な産業で活躍する人材育成を目指します。 大学が包括連携協定を結ぶアメリカの半導体メーカー「エヌビディア」の、日本法人が提供する教育コンテンツも活用するということです。 企業の理工系人材の需要の高まり