お笑いコンビ・フォーリンラブのバービー（42）が3日、夫・つーたんのインスタグラムに登場。結婚記念日を迎えたことを報告し、夫婦の仲むつまじい2ショットを複数枚公開した。【写真】「本当に素敵」結婚5周年を迎えた、バービー＆夫・つーたんの夫婦“ラブラブ”2ショットつーたんは「今年の結婚記念日は、かーたんとおしゃれなレストランでランチ」とつづり、華やかな衣装に身を包んだバービーとの記念ショットを投稿。2人