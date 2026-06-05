俳優の原日出子（66）が4日、自身のインスタグラムを更新。美容院に出かけたことを明かし、“久しぶり”というストレートボブヘア姿のイメチェンショットを披露した。【写真】「めっちゃ綺麗」“新鮮な”ストレートボブヘア姿の原日出子原は「今日は明後日クランクインする撮影のためにいつもお世話になっている美容院で カラーリングとトリートメントをしてもらいました」と、新しい作品のスタートに向けて髪色や質感を整えた