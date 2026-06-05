モデル・俳優の佐々木希（38）が、デビュー20周年を記念したプレミアムアート作品「NOZOMI SASAKI MUSEUM COLLECTION」を発売することが決定した。【写真】佐々木希「Bタイプ」ショット！20枚限定で発売同商品は、20年にわたる活動への感謝を込めて制作された特別企画。未公開カットを使用し、富士フイルムの最高峰プリント技術による超光沢クリスタルペーパーに高精細プリントした作品を、高級感のあるミュゼフレームに額装