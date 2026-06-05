2026年度補正予算案に関する総括質疑を実施した参院予算委＝5日午前一般会計の歳出（支出）総額3兆1135億円の2026年度補正予算案は5日夕、参院本会議で可決、成立する。本会議に先立って参院予算委員会が開かれた。補正予算はガソリン補助金の継続と7〜9月の電気・都市ガス料金の抑制が柱。中東情勢の混乱長期化に伴うエネルギー価格高騰で打撃を受ける家計を支援する。26年度当初予算が成立してから約2カ月。補正予算を巡る国会