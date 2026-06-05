◇MLB カブス7×-6アスレチックス(日本時間5日、リグリー・フィールド)カブス・今永昇太投手がアスレチックス戦に先発登板。6回0/3を投げて、被本塁打4、6失点で降板となりました。4回、均衡を破る本塁打を浴びると、1点ビハインドで迎えた6回表にも味方の失策からランニングホームランを許します。その回の裏に味方の本塁打で点差を縮めますが、7回には2者連続本塁打とアスレチックス打線に苦しめられました。計4つの本塁打を許し