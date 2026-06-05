「恵比寿★マスカッツ」の元メンバーとしても活動した元グラビアアイドルで、現在はインスタグラムのフォロワー数134万人超をほこるセレブ系インフルエンサーの濱野りれが5日、インスタグラムを更新。第2子妊娠を報告した。濱野は「この度、第二子を授かり、無事に安定期を迎えることができましたのでご報告させていただきます」とし、お腹がふっくらした近影やエコー写真をアップ。「授かりものだからこそ期待しすぎず、穏やかな