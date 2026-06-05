作詞家の秋元康氏（68）が、4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。昨夏国家資格を取得していたことを明かした。タモリ（80）とともに出演し、近況についてトーク。「今もうヨットはやってないんですか？」と質問すると、タモリは「ヨットはもうやってないねえ」と回答。すると秋元氏は「僕は去年の夏、1級船舶取ったんですよ」と1級小型船舶操縦士の資格を取得したことを明かした。タモリが「ずい