２０２６年７月１日(水)深夜２４時３０分～放送スタート！ 放送後、TVer にて無料見逃し配信 U-NEXT にてどこよりも早く 1 週間独占先行配信 奥智哉×杢代和人Ｗ主演！ 男子高校生２人が紡ぐ、ピュアで眩しい青春恋愛劇 清涼感たっぷりなメインビジュアル公開＆共演者を解禁！ さらに、先行試写会＆制作発表記者会見へご招待！ Ⓒ古矢渚・一迅社／「君は夏