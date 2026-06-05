「SEALOOK」初のコラボカフェ開催決定！ツリービレッジ東京店にて2026年6月13日（土）～7月3日（金） ©MILLION VOLT, The Pinkfong Company. All Rights Reserved. テレ東にて毎週水曜深夜24:00「あにレコTV」内で放送中の「SEALOOK(シールック)」のコラボカフェが開催決定！ツリービレッジ東京店にて2026年6月13日（土）～7月3日（金）までの期間で開催します。アザラシたちに囲まれた中