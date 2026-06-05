LM StudioはAIモデルをローカルにダウンロードして実行できるアプリです。新たに、LM Studioのリモート連携機能である「LM Link」を用いて外出先でもiPhone経由でPC上のAIモデルを実行可能になりました。iPhoneではクライアントアプリとして「Locally AI」を使う仕組みです。LM Link • Use your local models, remotely. | LM Studiohttps://lmstudio.ai/linkRun (your largest) local models from your iPhone | LM Studio