AIモデル「Qwen」を提供するアリババグループが、AIエージェント機能を第三者に開放する方針を発表しました。これにより、ユーザーはケンタッキーフライドチキン(KFC)やラッキンコーヒーなどが提供するカスタマイズAIエージェントとQwenアプリ経由でやりとりし、注文などを行えるようになります。From fried chicken to flight plans: Alibaba wants Qwen to become China’s digital fixer | South China Morning Posthttps://www