タレントのじゅんいちダビッドソンが5日にInstagramを更新。黒髪姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】R-1連覇の人気芸人、“懐かしすぎるキャラ”再演「R-1ぐらんぷり2015」で優勝したじゅんいちが投稿したのは自身のソロショット。写真には、白シャツ＆黒髪姿の彼が収められている。投稿の中でじゅんいちは「12〜13年ぶりの黒髪！まあ一日だけやけど」とつづり、2013年以来の黒髪であることも明かしている。