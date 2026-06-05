『劇場版モノノ怪』が、ついに完結。5月29日に封切られた『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』をもって、2024年に始動した劇場版プロジェクトに幕を下ろす。大奥内で永きにわたり隠されてきた“最大の秘密”に迫る第三章。大奥誕生の陰にあった真実、そして時を超えて交錯する切なくも凄絶な情念の正体が明らかに。その真実を薬売りが見据えた時、大奥を根底から揺るがすシリーズ最恐のモノノ怪が出現する――。このたび、薬売り役の