本日6月5日公開を迎えたなにわ男子・高橋恭平主演の映画『山口くんはワルくない』より、本作ならではの“エモさ”にフォーカスした新場面写真が一挙解禁となった。【写真】『山口くんはワルくない』エモい！新写真5枚解禁本作は、斉木優による同名少女漫画の実写映画化で、恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテ関西弁の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリー。コワモテなのにピュアなギャップ男子・山口くんを演