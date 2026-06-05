奥智哉と「原因は自分にある。」の杢代和人がダブル主演を務める7月1日スタートのドラマ『君は夏のなか』（テレビ東京ほか／毎週水曜24時30分）より、清涼感たっぷりなメインビジュアル、共演者、先行試写会＆制作発表記者会見情報が解禁された。【写真】共演に芳村宗治郎、平川聖大、駒井蓮、今井柊斗、大下ヒロト役ソロビジュアルも！原作は、BL界で数々の話題作を生み出してきた古矢渚による同名作。BLマンガを年間100冊