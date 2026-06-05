モデルでタレントの鈴木奈々が5日にInstagramを更新。後輩のイケメンタレントとの“カップル風”2ショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】後輩イケメンタレントの背中に寄り添う鈴木奈々鈴木が「マーティンとカップル風写真撮ってみた」と投稿したのは所属事務所の後輩で31歳のマーティンとの2ショット。写真には、東京・三軒茶屋の飲み屋街・三角地帯で恋人さながらに密着する2人の姿が収められている。