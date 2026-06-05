今回は、筆者の知人のA子さんから聞いたエピソードをご紹介します。「結婚したい人がいる」と息子が連れてきた婚約者は、明るく愛想のいい女性。しかし、ブランド品を次々購入するなどの浪費家な一面を見て、A子さんは徐々に不安を抱くようになります──。 幸せそうな息子と婚約者 「結婚したい人がいるんだ」 息子が連れてきた女性、B子は、明るくて愛想がよく、気配り上手なお嬢さんでした。なにより、息子がと