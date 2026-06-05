フリーアナウンサーの皆藤愛子が4日にInstagramを更新。ミニスカート＆ノースリーブのオフショットを披露すると、ファンから「健康美」「ずーっとかわいい」といった声が寄せられた。【写真】“奇跡の40代”皆藤愛子、かわいすぎるフォトギャラリー！皆藤が投稿したのは自身がモデルを務めるカレンダーからのオフショット。写真には、ニットのノースリーブとデニムのミニスカートという装いの彼女が、カメラに笑顔でポーズを決