◆米女子プロゴルフツアーメジャー第２戦全米女子オープン第１日（４日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）第１ラウンドが行われ、渋野日向子（サントリー）が５バーディー、２ボギーの３アンダー６８をマークし、トップと２打差の３位と好スタートを切った。ジェニファー・カップチョ（米国）が６６をマークし単独首位に立った。畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は６９で回り、３打差の８