◆米大リーグＤバックス―ドジャース（４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャースのＭ・マンシー内野手（３５）が４日（日本時間５日）、脳しんとうの検査を受けるため負傷交代した。球団発表によると、息切れの症状もあるという。大谷翔平投手（３１）がリアル二刀流の翌日で休養となったこの日、マンシーは敵地・Ｄバックス戦に「６番・三塁」で先発出場。５回２死で放った打球は一塁内野安打となっ