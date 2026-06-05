ポップカルチャーイベント＜TOKYO RAMBLE＞の1周年を記念した＜TOKYO RAMBLE 1st Anniversary＞が7月3日に開催となる。＜TOKYO RAMBLE＞は、Future BassやHyper Pop、VTuber楽曲、アニソン、インターネットミュージックなど、ネットカルチャーを起点に広がった音楽シーンをリアルなフロアで共有することをコンセプトに掲げるイベントで、2025年7月にZEROTOKYOでスタートし、その後さまざまなイベントブランドとのコラボレーション