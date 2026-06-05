森 大翔が6月10日(水)0時に、「純風」をデジタルリリースすることが決定した。本作は軽やかなアコースティックギターの音色に、やさしく透き通るメロディが重なり、森 大翔の進化を印象づける仕上がりとなっている。そしてこの「純風」が、現在FM802で放送中の「FRIDAY Cruisin’ Map!!」（DJ：飯室大吾）で、本日このあと15時台に初オンエア。radikoを使えばスマホやPCでも聴くこともできる。「純風」はライブ会場限定盤EP「薄明