フリーの皆藤愛子アナウンサー（４２）がカレンダーのオフショットを公開し、話題になっている。５日に自身のインスタグラムを更新し「お知らせ写真はカレンダー６月のオフショットです」と、ノースリーブのタイトなトップスにデニムのミニスカートを着た夏らしい肌見せコーディネートを披露している。この投稿にフォロワーからは「健康美だね」「女子大生かと思った」「たまらん」「スタイル抜群！」「まだまだ２０代」「