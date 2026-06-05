◆米大リーグカブス７×―６アスレチックス（４日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスが４日（日本時間５日）、３―６で迎えた９回に４点を奪って逆転し、劇的なサヨナラ勝ち。負ければ４連敗で地区最下位に転落する危機だったが踏みとどまった。本拠地での連敗も「８」で止めた。”戦犯危機”から一気にヒーローになったのは「ＰＣＡ」の愛称で人気のピート・クローアームストロング外野手（２４）だ。先発し