元Folder、Folder5のメンバーで、歌手でタレントのAKINAが2日、自身のインスタグラムを更新。子どもたちとの日常ショットを公開した。 【写真】うれしい悲鳴母娘の互いの愛があふれてる AKINAは2013年にタレント・ビビる大木と結婚。15年に第1子の長女を、24年に第2子次女を出産している。投稿したのは抱きつかれるショットと横に並んだ姿。「大きくなった。長女、あっちゅまー！」と記し、「もうすぐ背、越