福岡市の高校で5日、建設業の魅力を体験する出前授業が開かれました。 出前授業には、福岡第一高校建築デザイン科の2年生38人が参加しました。この出前授業は、少子高齢化を踏まえ、次世代の建設業従事者の確保・育成のために九州地方整備局などが2017年から開いています。授業では、高校生が道路に白線を引く施工体験や足場の設置など、実践を交えた体験などが行われました。主催者は「ものづくりの楽しさや魅力を感じてもら