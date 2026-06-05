近畿では、明日6日はいったん天気が回復しますが、7日(日)から8日(月)は、梅雨前線や低気圧の影響で再び雨となるでしょう。特に7日(日)は、先日、台風6号が襲来したときと同じような所で降水量が多くなるおそれがあり、雨の降り方に注意が必要です。その後は、再来週15日頃から本格的に梅雨前線が北上し、梅雨空が続くようになって、ムシムシする日が増えそうです。7日〜8日低気圧が台風6号と似たルートを進む台湾付近にある熱帯