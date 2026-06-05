ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』の公開にあわせたスペシャルなカフェ「トイ・ストーリー5」OH MY CAFEが、2026年7月3日より東京、大阪、愛知、宮城にて順次期間限定オープンします。おなじみのおもちゃたちにちなんだメニューをはじめ、新キャラクターをイメージしたポップでフォトジェニックなメニューがラインナップされます。 OH MY CAFE「トイ・ストーリー5」 オープン日：2026年7月3日より