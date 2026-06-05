8歳の女の子が段ボールで手作りした冷蔵庫が妙にリアルだと、SNSで話題を集めている。【映像】8歳娘が手作りした「生活感あふれる冷蔵庫」の全貌投稿したのは、Rimiさん(@2017Rimi)。娘さんが手作りした段ボール製の冷蔵庫の画像を「娘の冷蔵庫に生活感でてきた」とXに投稿した。段ボールで組み立てられた3段の冷蔵庫で、その上には電子レンジがあり、まるで本物の冷蔵庫のようなリアルな日常感が漂っている。突如現れたアパー