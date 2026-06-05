2016年4月21日に惜しまれながらも57歳の若さで急逝したプリンスの新たなアルバム『Timeless』が、8月28日にリリースされることが発表された。【ライブ写真多数】さらばウータン！『Wu-Tang Forever: The Final Chamber』日本公演の模様同作には4月に発表された「With This Tear」ほか、プリンスの伝説的な「Vault（保管庫）」から発掘された未発表音源全10曲を収録予定。1977年から2016年にかけて録音された楽曲を集めた今作は