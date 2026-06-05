俳優の天海祐希（58）と男性アイドルがハグしている写真が公開され、驚きの声が寄せられている。【映像】天海祐希、男性アイドルとのハグショットやすっぴん写真2026年4月9日から5月30日までミュージカル『新宿発8時15分』に出演していた天海。5月26日は、舞台の共演者でアイドルや俳優として活動している香取慎吾（49）のXに登場した。舞台の休演日前日に共演者らと食事会をする様子が公開され、「オフの天海さん見れて幸せ