元テレビ東京でフリーアナウンサーの森香澄（30）が5日までに自身のインスタグラムを更新。イタリアのカプリ島を楽しむ姿を披露した。「カプリ島に行ってきました」と報告。色とりどりの花が咲き誇るテラスに佇む姿やおいしそうな料理の写真を公開した。「ホテルがとっても素敵でした絶対にまた行きたい！！」と大満足の様子だった。この投稿に「めちゃ素敵」「かわいい」「この雰囲気に溶け込んでますね〜」「景色が似