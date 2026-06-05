愛知県愛西市は5日、市の環境課が管理する公用車1台が、5月16日の有効期限後、29日までの13日間、車検切れの状態だったと発表した。職員4人が計7回、229キロ走行していた。事故はなかった。市は県警津島署へ報告した。市によると、公用車は軽トラック。春の人事異動で交代した前担当者から、確認を促す連絡があり発覚した。市は「信頼回復と再発防止に全力で努める」としている。